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Дмитрий Комбаров: в этом сезоне Промес пока не так хорош, но еще докажет свою важность для "Спартака"

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Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал ситуацию с голландским атакующим хавбеком Квинси Промесом
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Продление контракта с Промесом важно и для команды, и для него самого. Он ключевой игрок, лидер команды и на поле, и в раздевалке. В этом сезоне он пока не так хорош, но еще докажет свою важность. Сейчас отдохнет, наберет форму и проявит себя с лучшей стороны, - передает слова Комбарова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что 31-летний атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес автоматически продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/2025 за счет выполнения опции в контракте по проценту сыгранных матчей в текущем сезоне. На счету голландца 19 проведенных игр во всех турнирах за красно-белых с июля 2023 года, в них он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Спартак Промес Комбаров Д
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