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Легенда российского футбола Олег Романцев стал советником "Пари НН"

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Экс-тренер московского "Спартака" и сборной России согласился стать советником "Пари Нижний Новгород".
Фото: "Чемпионат"
Последним местом работы Романцева был московский "Спартак" - там Олег Иванович занимал должность тренера-консультанта.

"Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками. Вместе мы сила!" — написал генеральный директор "Пари НН" Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

В настоящее время "Пари НН" занимает девятую строчку и имеет в своем активе 21 балл. В следующем туре команда Олега Романцева примет на своем поле екатеринбуржский "Урал".

Романцев Пари НН
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