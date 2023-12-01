Последним местом работы Романцева был московский "Спартак" - там Олег Иванович занимал должность тренера-консультанта.
"Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками. Вместе мы сила!" — написал генеральный директор "Пари НН" Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.
В настоящее время "Пари НН" занимает девятую строчку и имеет в своем активе 21 балл. В следующем туре команда Олега Романцева примет на своем поле екатеринбуржский "Урал".
Легенда российского футбола Олег Романцев стал советником "Пари НН"
Экс-тренер московского "Спартака" и сборной России согласился стать советником "Пари Нижний Новгород".
Фото: "Чемпионат"