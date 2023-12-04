– Нельзя себя так вести. Ты – главный тренер, у "Спартака" много болельщиков, в том числе дети. И так себя вести… Конечно же, это непристойное поведение, – цитирует Кечинова "Матч ТВ".
3 декабря московский "Спартак" потерпел поражение в выездном матче 17-го тура чемпионата России от грозненского "Ахмата" и опустился на седьмое место в таблице РПЛ. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу хозяев поля. На 34-й минуте главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль был удален за толчок футболиста грозненцев Бернарда Бериши, который праздновал гол у скамейки московского клуба.
Благодаря этому результату "Ахмат" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. "Спартак" с 27 очками опустился на 7-ю строчку по итогам 17-ти туров.
Кечинов – об удалении Абаскаля: нельзя так себя вести, это непристойное поведение
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов назвал непристойным поведение главного тренера "красно?белых" Гильермо Абаскаля во время матча 17-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:2).
Фото: "Чемпионат"