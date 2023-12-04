– Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции, – цитирует 31-летнего нидерландца Sport24.
3 декабря московский "Спартак" потерпел поражение в выездном матче 17-го тура чемпионата России от грозненского "Ахмата" и опустился на седьмое место в таблице РПЛ. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу хозяев поля. После первого тайма вингер "Спартака" Квинси Промес по пути в раздевалку нецензурно выругался в адрес защитника "Ахмата" Мирослава Богосавца, назвав себя лучшим футболистом.
Ранее на 34-й минуте главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль был удален за толчок футболиста грозненцев Бернарда Бериши, который праздновал гол у скамейки московского клуба. Благодаря этому результату "Ахмат" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. "Спартак" с 27 очками опустился на 7-ю строчку по итогам 17-ти туров.
Промес – о конфликте с Богосавцем: это была не драка, просто эмоции
Нападающий "Спартака" Квинси Промес объяснил конфликт с защитником "Ахмата" Мирославом Богосавцем в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"