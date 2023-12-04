– Я уже давно восстановился. Тренируюсь и доказываю свою состоятельность. Почему не играю? Тренер выставляет других футболистов, предпочитает их. Диалог с Абаскалем по поводу игрового времени и общего положения? Я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть личные беседы, но я лично никогда не подходил и не спрашивал. Мне некогда обижаться. Что мне необходимо сделать, чтобы вернуться в состав "Спартака"? Тренироваться и работать, что я и делаю, – цитирует Джикию "Матч ТВ".
3 декабря московский "Спартак" потерпел поражение в выездном матче 17-го тура чемпионата России от грозненского "Ахмата" и опустился на седьмое место в таблице РПЛ. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу хозяев поля. На 34-й минуте нападающий Гамид Агаларов вывел "Ахмат" вперед - 1:0. Под занавес первого тайма полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский восстановил равенство - 1:1. Автором победного гола на 48-й минуте стал форвард сборной Болгарии Светослав Ковачев - 2:1.
Отметим, что на 34-й минуте главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль был удален за толчок футболиста грозненцев Бернарда Бериши, который праздновал гол у скамейки московского клуба. Благодаря этому результату "Ахмат" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. "Спартак" с 27 очками опустился на 7-ю строчку по итогам 17-ти туров.
Джикия: не подхожу к Абаскалю с вопросами по поводу игрового времени
Защитник "Спартака" Георгий Джикия, оставшийся в запасе в выездном матче 17-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:2), ответил на вопрос по поводу отсутствия игровых минут на поле по решению тренерского штаба.
Фото: ФК "Спартак"