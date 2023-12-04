- "Спартак" сейчас - это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно? Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры "Спартака", которые могли дать драйв и агрессию, сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит, - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" завершился победой бело-зеленых над красно-белыми со счетом 2:1. На 35 минуте игры произошел конфликтный инцидент между атакующим хавбеком грозненцев Бернардом Беришей и главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем, по итогам которого специалист получил прямую красную, а футболист - желтую карточку.
Экс-хавбек "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал эту ситуацию заявлением, что у красно-белых нет команды.
Быстров: Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить
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Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
Зарема: "Спартак" - список игроков на бумаге, лидеры в подвешенном состоянии. Кто побежит отрывать за Абаскаля ноги?
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала инцидент с удалением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17 тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: МатчПремьер