"Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире – это без сомнений!" — приводит слова Калешина "РБ Спорт".
Сейчас в РПЛ 6 клубами руководят наставники не из России. "Спартак" тренирует испанец Гильермо Абаскаль. Соотечественник специалиста из московского клуба Давид Деограсия является главным тренером "Оренбурга". Серб Владимир Ивич занимает пост коуча в "Краснодаре". Марцел Личка из Чехии тренирует "Динамо". Два белоруса Виктор Гончаренко и Мирослав Ромащенко возглавляют "Урал" и "Ахмат" соответственно.
Калешин: российская тренерская школа является одной из лучших в мире!
Бывший главный тренер "Акрона" Евгений Калешин высказался о качестве российских наставников.
Фото: ФК "Акрон"