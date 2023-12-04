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Калешин: российская тренерская школа является одной из лучших в мире!

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Бывший главный тренер "Акрона" Евгений Калешин высказался о качестве российских наставников.
Фото: ФК "Акрон"
"Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире – это без сомнений!" — приводит слова Калешина "РБ Спорт".

Сейчас в РПЛ 6 клубами руководят наставники не из России. "Спартак" тренирует испанец Гильермо Абаскаль. Соотечественник специалиста из московского клуба Давид Деограсия является главным тренером "Оренбурга". Серб Владимир Ивич занимает пост коуча в "Краснодаре". Марцел Личка из Чехии тренирует "Динамо". Два белоруса Виктор Гончаренко и Мирослав Ромащенко возглавляют "Урал" и "Ахмат" соответственно.

РПЛ Калешин
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