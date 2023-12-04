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Титов: допускаю, что Абаскаль уедет в отпуск и уже не вернется в "Спартак"

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Бывший футболист сборной России Егор Титов порассуждал о будущем главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"
"Не знаю... Может быть, перед большой паузой Гильермо понимает, что тучи над ним сгущаются. Допускаю, что Абаскаль уедет в отпуск и уже не вернется в "Спартак", — цитирует Титова "СЭ".

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что "Спартак" может уволить своего наставника из-за неудовлетворительных результатов клуба. Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года.

На данный момент "Спартак" занимает седьмое место в РПЛ. Клуб из Москвы набрал 27 очков в 17 играх чемпионата.

Спартак Титов Абаскаль
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