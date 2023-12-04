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Экс-капитан "Аталанты": Алексею Миранчуку подходит итальянский футбол, но ему нужна другая команда

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Бывший капитан "Аталанты" Кристиан Дони прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника итальянской команды Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
"Алексей Миранчук очень талантливый футболист, но ему нужно пойти в команду, где он будет больше играть. Миранчук доказал, что готов играть в Серии А. Ему хорошо подходит итальянский футбол, но просто нужна команда, где он сможет показать свои сильные стороны", — цитирует Дони "Евро-Футбол.Ру".

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 8 матчей (305 минут), в которых российский полузащитник не смог отметиться голевыми действиями. Из-за малого игрового времени в СМИ активно обсуждается возможность ухода игрока из "Аталанты". Портал Transfermakt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 9 миллионов евро. Контракт хавбека с итальянским клубом заканчивается в конце июня 2025 года. В Италии Алексей выступает с сентября 2020 года.

Российские трансферы Миранчук Ал Аталанта
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