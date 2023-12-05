"Футбольная столица России — Питер. Почему? "Зенит" всегда должен быть первым и будет! И 100% — это за количество титулов за последнее время. Пять титулов подряд. Какие могут быть вопросы?" — цитирует Кругового Sport24.
В последние 5 розыгрышей чемпионата России чемпионом становится "Зенит". Также клуб из Санкт-Петербурга является самым титулованной российской командой в истории. Сине-бело-голубые с 1992 года выиграли 22 титула. После 17 туров действующий чемпион страны занимает второе место, набрав 33 очка. Петербуржцы отстают от "Краснодара" на 2 балла.
Круговой: футбольная столица России — Петербург. И 100% — это за количество титулов за последнее время
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился своим мнением о футбольной столице России.
Фото: ФК "Зенит"