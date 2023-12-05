"Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Еще можно дальнобойщиком", — цитирует 37-летнего футболиста Sport24.
В нынешнем сезоне 37-летний Иванов сыграл 7 матчей за "Рубин" во всех турнирах. За это время хавбек не отличился голевыми действиями. Вчера, 4 декабря, команда Рашида Рахимова проиграла "Динамо" со счетом 1:0. Гол оформил форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Встреча проходила в Москве. Казанский клуб находится на восьмой строчке в чемпионате России, набрав 25 очков.
Бывший футболист сборной России Иванов: после игровой карьеры буду таксистом или дальнобойщиком
Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов высказался о планах после завершения своей карьеры футболиста.
Фото: "Чемпионат"