- В матче с "Динамо" "Рубин" действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. "Рубин" со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте. При этом ранее "Рубин" заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому "Рубин" играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов, - передает слова представителя пресс-службы "Рубина" Sport24.
Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на очередном заседании КДК будут рассмотрены нарушения регламента со стороны казанского "Рубина" в выездном матче 17 тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо". В их число вошла игра казанцев в форме зеленого цвета, который не был согласован с лигой.
Ранее "Рубин" уже совершал аналогичное нарушение. 12 ноября в выездном матче 15 тура чемпионата России против "Сочи" (2:0) казанцы также выступали в зеленой игровой форме, хотя по предписанию лиги она должна была быть белого цвета. В "Рубине" объяснили это тем, что на складе команды произошло затопление в результате коммунальной аварии, и белая форма пришла в негодность.
Пресс-служба "Рубина": команду обязали играть с "Динамо" в белой форме, но ее не было в наличии
В казанском "Рубине" объяснили, почему команда провела выездной матч 17 тура РПЛ с московским "Динамо" в форме несогласованного с РПЛ цвета.
Фото: ФК "Рубин"