На 63-й минуте игрок "Локомотива" получил желтую карточку за грубый подкат в колено полузащитника гостей Клаудиньо. Арбитр на VAR Андрей Фисенко не вмешался в данный эпизод. "Зенит" уступил "Локомотиву" на выезде со счетом 1:3.
"Динамо" также обратилось в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи Кубка России с "Зенитом" Павла Кукуяна вынести вторую желтую карточку колумбийскому полузащитнику Хорхе Карраскалю. Встреча закончилось со счетом 1:0 в пользу бело-голубых
Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи Кубка России с "Ростовом" Кирилла Левникова удалить защитника "армейцев" Мойзеса за лишение явной возможности забить гол. Матч завершился вничью 1:1.
Источник: "Матч ТВ".
"Зенит" обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Сухого не удалять игрока "Локомотива" Пиняева в матче 17-го тура
Петербургский "Зенит" обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра Алексея Сухого не удалять нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"