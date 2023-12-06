– Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза. Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной, – цитирует Севикяна "СЭ".
В августе 2023 года полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян получил вызов в сборную России, после чего выступил с публичным заявлением и сообщил о намерении выступать за национальную команду Армении. 22-летний уроженец Москвы успел сыграть 4 матчах в майке армянской сборной в отборе чемпионата Европы-2024, не отметившись голевыми действиями. В нынешнем сезоне Севикян принял участие во всех 17 играх чемпионата России в составе "Пари НН" и забил 4 мяча.
Севикян: с первого момента в сборной Армении почувствовал любовь болельщиков
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян порассуждал о различиях между Россией и Арменией.
Фото: ФК "Пари НН"