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Metaratings: "Спартак" возобновил поиски спортивного директора среди иностранцев

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Руководство "Спартака" в последние 2 недели вело активный поиск кандидатов на пост спортивного директора московского клуба среди иностранных специалистов.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, "красно-белые" контактировали с несколькими кандидатами на должность спортдиректора, которую в настоящее время занимает британец Пол Эшуорт. Отмечается, что "Спартак" рассматривает кандидатов только из числа иностранцев. Московский клуб обсудил с некоторыми из них условия трудоустройства и ознакомился с видением развития проекта.

Ранее сообщалось о заметном урезании функционала нынешнего спортдиректора клуба Пола Эшуорта.

Источник: Metaratings

Спартак Эшуорт
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