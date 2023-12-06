Как утверждает источник, "красно-белые" контактировали с несколькими кандидатами на должность спортдиректора, которую в настоящее время занимает британец Пол Эшуорт. Отмечается, что "Спартак" рассматривает кандидатов только из числа иностранцев. Московский клуб обсудил с некоторыми из них условия трудоустройства и ознакомился с видением развития проекта.
Ранее сообщалось о заметном урезании функционала нынешнего спортдиректора клуба Пола Эшуорта.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" возобновил поиски спортивного директора среди иностранцев
Руководство "Спартака" в последние 2 недели вело активный поиск кандидатов на пост спортивного директора московского клуба среди иностранных специалистов.
Фото: ФК "Спартак"