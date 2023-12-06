– Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл. Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России?
Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему нужно дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что футбольная столица России находится в Санкт-Петербурге. В то же время генсек РФС Максим Митрофанов считает, что Москва вместе с Петербургом вправе претендовать на статус футбольной столицы.
На протяжении последних 5 лет "Зенит" бессменно побеждает в чемпионате России. Московские команды предыдущие 3 сезона завоевывали Кубок страны.
По итогам 17-ти сыгранных туров РПЛ "Зенит" располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. 9 декабря, в субботу, команда Сергея Семака на домашнем стадионе "Газпром-Арена" проведет свой заключительный матч 2023 года. Соперником питерских футболистов станет "Пари НН".
Канчельскис: Слуцкому нужно дальше лазить по деревьям и кошек ловить
Экс-гендиректор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис ответил на вопрос, считает ли он Россию футбольной страной.
Фото: ФК "Рубин"