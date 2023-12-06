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Тюкавин: в детстве мне нравился Роналду, но сейчас уже не слежу за ним

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, кто был его кумиром в детстве.
Фото: ФК "Аль-Наср"
"Особо не слежу за конкретными иностранными футболистами. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше", — приводит слова Тюкавина Sport24.

Сейчас Роналду 38 лет. Португалец выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей, в которых он забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает пятикратного обладателя "Золотого мяча" в 15 миллионов евро.

Динамо Тюкавин Роналду Аль-Наср
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