"Особо не слежу за конкретными иностранными футболистами. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше", — приводит слова Тюкавина Sport24.
Сейчас Роналду 38 лет. Португалец выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей, в которых он забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает пятикратного обладателя "Золотого мяча" в 15 миллионов евро.
Тюкавин: в детстве мне нравился Роналду, но сейчас уже не слежу за ним
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, кто был его кумиром в детстве.
Фото: ФК "Аль-Наср"