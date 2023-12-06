"За эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь. Акинфеев все уже переплюнул", — цитирует Гинера "СЭ".
Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.
Гинер: Акинфеев переплюнул всех российских вратарей, даже Яшина
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил историческую значимость голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА