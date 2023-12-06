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Гинер: Акинфеев переплюнул всех российских вратарей, даже Яшина

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил историческую значимость голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"За эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь. Акинфеев все уже переплюнул", — цитирует Гинера "СЭ".

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Акинфеев Гинер Яшин
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