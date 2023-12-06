- У нас идет разговор между "Пари НН" и "Локомотивом". Московский клуб выкупит Сулейманова только в том случае, если он выполнит условия в трудовом соглашении. Если он не выполняет условия, значит, клуб не выкупает. В "Локомотиве" довольны игрой Тимура.
Тимур Сулейманов, выступающий на позиции центрального нападающего, в сентябре этого года перешел из "Пари НН" в "Локомотив" на правах аренды до конца текущего сезона. Соглашение включает в себя право выкупа московским клубом 23-летнего футболиста.
Форвард принял участие в 14 матчах за "железнодорожников" в этом сезоне, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"Локомотив" выкупит Сулейманова у "Пари НН" только если он выполнит условия по контракту
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы форварда Тимура Сулейманова, ответил, выкупит ли "Локомотив" права на его клиента.
Фото: Чемпионат.com