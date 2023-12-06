- Рассматриваем ли аренду? На данный момент нет. Тренерский штаб и руководство клуба заинтересованы в игроке, на него рассчитывают. Были интересы к Кириллу со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но, поговорив с руководством ЦСКА, мы поняли, что они не горят желанием его куда-то отпускать. Поэтому он в стартовой обойме.
Нападающий Кирилл Глебов - воспитанник академии московского ЦСКА. 17-летний форвард попал в основной состав "армейцев" из юношеской команды зимой этого года. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах российской Премьер-лиги и в трех встречах Кубка России, в которых провел на поле суммарно 309 минут и не отличился никакими результативными действиями.
ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: к Глебову были интересы со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но ЦСКА не хочет его отпускать
Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал, что клуб не хочет отпускать его клиента в аренду.
Фото: Чемпионат.com