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Агент: к Глебову были интересы со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но ЦСКА не хочет его отпускать

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Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал, что клуб не хочет отпускать его клиента в аренду.
Фото: Чемпионат.com
- Рассматриваем ли аренду? На данный момент нет. Тренерский штаб и руководство клуба заинтересованы в игроке, на него рассчитывают. Были интересы к Кириллу со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но, поговорив с руководством ЦСКА, мы поняли, что они не горят желанием его куда-то отпускать. Поэтому он в стартовой обойме.

Нападающий Кирилл Глебов - воспитанник академии московского ЦСКА. 17-летний форвард попал в основной состав "армейцев" из юношеской команды зимой этого года. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах российской Премьер-лиги и в трех встречах Кубка России, в которых провел на поле суммарно 309 минут и не отличился никакими результативными действиями.

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Глебов ЦСКА
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