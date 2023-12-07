– Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом. Знаем, как этого ждут наши болельщики, но постараемся в скором времени это исправить. Рано или поздно эта полоса без побед и чемпионств для "Динамо" закончится, и мы поднимем трофей, – цитирует 21-летнего нападающего Sport24.
По итогам 17-ти сыгранных туров чемпионата России "Динамо" набрало 31 очко и расположилось на третьей строчке в таблице. Команда Марцела Лички на 2 очка отстает от идущего вторым "Зенита" и на 4 – от лидирующего в Российской Премьер-Лиге "Краснодара". В воскресенье, 10 декабря, москвичи проведут свою заключительную встречу в 2023 году. Игра 18-го тура РПЛ состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.
Напомним, в сезоне-2021/22 "бело-голубые" были близки к завоеванию Кубка России, но проиграли в финальном матче "Спартаку".
Тюкавин: рано или поздно полоса без побед и чемпионств для "Динамо" закончится
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, когда "бело-голубые" станут чемпионами России.
Фото: ФК "Динамо"