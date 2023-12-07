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Мостовой – о своем возможном назначении в “Спартак”: а почему бы и нет?

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Бывший футболист московского “Спартака” Александр Мостовой не против того, чтобы возглавить красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
— Однажды я сказал: “Уже всех перепробовали в роли главного тренера “Спартака”. Почему бы и нас не попробовать? Соглашусь ли я возглавить команду? А почему бы и нет?

В настоящее время главным тренером московского “Спартака” является Гильермо Абаскаль. Он возглавляет красно-белых с лета 2022 года. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, московский “Спартак” после 17 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 27 очков. Он занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”


Мостовой Спартак
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