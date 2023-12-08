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Рианчо: Абаскаль – не злодей. Он просто ошибся, не совладал с эмоциями

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Бывший тренер "Спартака" испанец Рауль Рианчо отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нынешнего главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши.
Фото: ФК "Спартак"
– Справедливо ли наказание Абаскаля? Если комитет так решил, значит, основания для этого были. Я не судья и не могут говорить о справедливости решения. Но точно знаю, что Абаскаль – не злодей. Он не является человеком, который пропагандирует насилие и агрессию. Гильермо просто ошибся, не совладал с эмоциями, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".

В прошлое воскресенье, 3 декабря, на 34-й минуте встречи 17-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" (2:1) полузащитник хозяев Бернард Бериша во время празднования гола с разбегу прыгнул двумя ногами в техническую зону гостей. Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль, возмущенный провокационными действиями легионера грозненцев, толкнул его в спину, повалив на землю. Бериша получил желтую карточку, испанский наставник был удален, а впоследствии дисквалифицирован на 2 матча РПЛ плюс 1 игру условно.

Спартак Ахмат Рианчо Абаскаль Бериша
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