– Я вчера общался с Милевским, он восстанавливается, лечился два с половиной месяца, все в порядке. Сбросил 20 кг, выглядит сейчас просто супер! Конечно, надо еще лечиться, но он в порядке – не пьет, его здоровье намного лучше, – цитирует 39-летнего македонца "РБ Спорт".
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом, цвета которого защищал футболист, был украинский "Минай". Также в перечне команд, за которые выступал Милевский, были российский "Тосно", турецкий "Газиантепспор", хорватский "Хайдук", румынская "Конкордия", брестское "Динамо" и венгерская "Кишварда".
В сентябре 2023 года стало известно, что Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Пользователи в соцсетях выражали глубокую обеспокоенность внешним видом бывшего футболиста. Друг и бывший одноклубник Милевского Горан Попов сообщил, что Артем ежедневно употреблял спиртное после начала событий на Украине.
Попов: Милевский сбросил 20 кг, не пьет, его здоровье намного лучше
Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Македонии Горан Попов поделился подробностями восстановления своего экс-одноклубника Артема Милевского после госпитализации из-за проблем с алкоголем.
Фото: соцсети Артема Милевского