22-летний экс-вингер "Спартака-2" Степан Оганесян, выступающий за "Оренбург", прокомментировал ситуацию со своим спортивным гражданством.
- Не хочу, чтобы эту историю раздували. Время покажет, за кого я в итоге буду выступать. Окончательного решения не принял, - передает слова Оганесяна "СЭ".
Ранее появилась информация, что армянская федерация футбола предлагала 22-летнему вингеру "Оренбурга" Степану Оганесяну, выступавшему за молодёжную сборную России, сменить спортивное гражданство для выступлений за сборную Армении. В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей во всех турнирах за клуб, 2 забитых гола и 1 результативный пас.
Вингер "Оренбурга" Оганесян: время покажет, за какую сборную я в итоге буду выступать
Атакующий полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.
Фото: ФК "Спартак"