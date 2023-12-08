"Самуэлю очень нравится этот клуб и его болельщики! Могу сказать, что насчет возвращения в "Спартак" никто не связывался ни со мной, ни с Самуэлем. Сэм сейчас очень счастлив в "Марселе", — сказал агент.
30-летний Жиго выступал за московскую команду с 2018 по 2022 год. За это время французский защитник в 110 матчах забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом он выиграл Кубок России в своём последнем матче в России.
Сейчас спортсмен выступает за французскую команду "Марсель". Ранее он также играл в Бельгии.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Жиго: Самуэль любит "Спартак" и его болельщиков, но сейчас он счастлив в "Марселе"
Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Марселя" Самуэля Жиго, высказался о московском "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"