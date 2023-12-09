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Тихонов – об игре “Зенита” с “Пари НН”: гости просто постараются не пропустить сильно много

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Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между “Зенитом” и “Пари НН”.
Фото: ФК "Спартак"
– Думаю, что “Зенит” победит в один-два мяча. От “Пари НН” же я не жду активных действий в атаке, на выезде нижегородцы не станут гоняться за журавлем в небе и просто постараются не пропустить сильно много.

Сегодня, 9 декабря 2023 года, состоится очередной матч 18-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которого сыграют петербургский “Зенит” и нижегородский “Пари НН”. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”. Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Источник: Metaratings

Тихонов Зенит Нижний Новгород
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