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Фассон - о стычке с Лантратовым: это было в запале, я головой ударился

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Защитник столичного "Локомотива" Лукас Фассон прокомментировал стычку с одноклубником, голкипером Ильей Лантратовым в игре 18-го тура РПЛ против "Урала" (2:0).
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
"Это был игровой момент. Он подошел и попытался что-то объяснить. Все было в запале, я головой ударился", - приводит "РИА Новости Спорт" слова Фассона.

Напомним, вчера, 8 декабря, во втором тайме матча 18-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал" (2:0), между игроками "железнодорожников" защитником Лукасом Фассоном и вратарем Ильей Лантратовым состоялась стычка, которую пресек капитан команды Дмитрий Баринов.

По итогам 18 прошедших туров "Локомотив" набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Фассон Лантратов Локомотив Урал
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