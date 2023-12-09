"Это был игровой момент. Он подошел и попытался что-то объяснить. Все было в запале, я головой ударился", - приводит "РИА Новости Спорт" слова Фассона.
Напомним, вчера, 8 декабря, во втором тайме матча 18-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал" (2:0), между игроками "железнодорожников" защитником Лукасом Фассоном и вратарем Ильей Лантратовым состоялась стычка, которую пресек капитан команды Дмитрий Баринов.
По итогам 18 прошедших туров "Локомотив" набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.
Фассон - о стычке с Лантратовым: это было в запале, я головой ударился
Защитник столичного "Локомотива" Лукас Фассон прокомментировал стычку с одноклубником, голкипером Ильей Лантратовым в игре 18-го тура РПЛ против "Урала" (2:0).
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"