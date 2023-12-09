— Нам нужно усиление, причем достаточно качественное, которое позволит команде выйти на другой уровень. Мы знаем, с чем связано наше тяжелое выступление. Время отдохнуть, все проанализировать, сделать правки и подготовиться к сборам, которые должны дать нам толчок.
Сегодня, 9 декабря 2023 года, грозненский “Ахмат” на своем поле сыграл против “Ростова”. Данная встреча была проведена в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.
В настоящее время “Ахмат” имеет в собственном активе 17 очков. Подопечные Мирослава Ромащенко занимают 13 место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Ромащенко: “Ахмату” нужно усиление, причем достаточно качественное, чтобы выйти на другой уровень
Главный тренер грозненского “Ахмата” Мирослав Ромащенко считает, что его команде нужно усилиться в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"