– Было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать мне шайбу, как я буду принимать. Но я чувствовал себя комфортно. Хотел выйти на лед, потому что вряд ли когда-то сыграю на этой арене. Тем более при 20 тысячах. За 3 года дошел до того, на что люди 30 лет тратят и к чему стремятся. Очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".
В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Санкт-Петербурге на новой "СКА-Арене" состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем приняли участие бывшие футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев и Роман Широков. В финальном матче, который прошел сегодня, сборная дивизиона Харламова под руководством Андрея Разина нанесла поражение сборной дивизиона Тарасова по буллитам со счетом 8:7. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин забросил шайбу и сделал результативную передачу в финале.
Аршавин – об игре в Матче звезд КХЛ: было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой
Бывший футболист лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин признался, что ему было волнительно принимать участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги в качестве игрока.
Фото: "РИА Новости"