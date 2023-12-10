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Аршавин – об игре в Матче звезд КХЛ: было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой

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Бывший футболист лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин признался, что ему было волнительно принимать участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги в качестве игрока.
Фото: "РИА Новости"
– Было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать мне шайбу, как я буду принимать. Но я чувствовал себя комфортно. Хотел выйти на лед, потому что вряд ли когда-то сыграю на этой арене. Тем более при 20 тысячах. За 3 года дошел до того, на что люди 30 лет тратят и к чему стремятся. Очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Санкт-Петербурге на новой "СКА-Арене" состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем приняли участие бывшие футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев и Роман Широков. В финальном матче, который прошел сегодня, сборная дивизиона Харламова под руководством Андрея Разина нанесла поражение сборной дивизиона Тарасова по буллитам со счетом 8:7. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин забросил шайбу и сделал результативную передачу в финале.

Аршавин
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