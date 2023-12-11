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Масалитин: результаты у ЦСКА неудовлетворительные. Заглянем в таблицу - восьмое место

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги осенней части сезона для красно-синих.
Фото: РИА Новости
- Результаты первой половины чемпионата неудовлетворительные. Заглянем в таблицу и увидим восьмое место. Но больше вызывает опасений сама игра команды. В большинстве матчей великолепный первый тайм, а второй - чаще всего неудачный. Концовки нервные, команда отбивается, на последних минутах постоянно пропускает, - передаёт слова Масалитина "Чемпионат".

Московский ЦСКА завершил на восьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги осеннюю часть сезона-2023/2024. В 18 сыгранных матчах команда главного тренера Владимира Федотова набрала 28 очков, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков.

В выездном матче 18 тура чемпионата России против "Краснодара" красно-синие уступили со счётом 0:1, пропустив решающий гол на 90 минуте игры.

ЦСКА Масалитин
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