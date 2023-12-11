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Агент – о будущем Помазуна: будем работать в зимнюю паузу

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Алексей Сафонов, агент вратаря екатеринбургского “Урала” Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"
– Футболисты заработали отпуск, едут отдыхать, а остальное уже — работа агента. Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление.

В текущем сезоне 27-летний Илья Помазун в общей сложности принял участие в 22 матчах екатеринбургского “Урала”. Он пропустил в них 32 мяча.

Напомним, Помазун является воспитанником московского ЦСКА. В настоящее время российский голкипер связан контрактом с красно-синими до июня 2028 года. До конца этого сезона Илья на правах аренды будет играть в “Урале”.

Источник: “РБ Спорт”

Урал Помазун Сафонов
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