– Футболисты заработали отпуск, едут отдыхать, а остальное уже — работа агента. Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление.
В текущем сезоне 27-летний Илья Помазун в общей сложности принял участие в 22 матчах екатеринбургского “Урала”. Он пропустил в них 32 мяча.
Напомним, Помазун является воспитанником московского ЦСКА. В настоящее время российский голкипер связан контрактом с красно-синими до июня 2028 года. До конца этого сезона Илья на правах аренды будет играть в “Урале”.
Источник: “РБ Спорт”
Агент – о будущем Помазуна: будем работать в зимнюю паузу
Алексей Сафонов, агент вратаря екатеринбургского “Урала” Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"