"В начале сезона ему было трудно, он настраивал игроков на свою игру и внедрял своё видение футбола. Он лучший тренер первой части сезона РПЛ. Пришёл в чужую и большую команду, сразу выдал результат. Я читал, что в начале сезона была критика, но сейчас он заслужил похвалу. Результат он принёс – все должны быть довольны", - цитирует Иржи Ярошика источник.
Под руководством Марцела Лички в этом сезоне "Динамо" занимает третье место в чемпионате России. Многие считают "Динамо" главным конкурентом "Зенита" и "Краснодара" в борьбе за чемпионство весной. Московская команда отстает от "Зенита" и "Краснодара" на четыре и шесть очков соответственно. Вторая часть сезона начнется для "Динамо" матчем с "Локомотивом" дома.
Источник: Metaratings.ru
Ярошик - о наставнике "Динамо" Личке: пришел в чужую команду и сразу выдал результат - лучший тренер в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА и бывший тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик похвалил своего соотечественника Марцела Личку за работу в первой части сезона в московском "Динамо".
Фото: "Чемпионат"