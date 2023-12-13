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Агент Ионова ответил на вопрос о планах игрока после ухода из "Ростова"

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Агент экс-вингера "Ростова" Алексея Ионова Милко Бански поделился информацией о дальнейших планах футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
34-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов планирует продолжить футбольную карьеру после ухода из "Ростова", сообщил его агент Милко Бански.

- Конечно, у Алексея есть план отдохнуть и продолжить играть, - передаёт слова Бански "Чемпионат".

12 декабря "Ростов" объявил о расторжении контракта с правым вингером Алексеем Ионовым по взаимному согласию. Полузащитник вернулся к жёлто-синим летом 2023 года и в 17 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом. Ранее Ионов выступал за "Ростов" с августа 2017 года по октябрь 2020 года, его общая статистика в донском клубе составляет 104 матча, 18 голов и 13 голевых передач.

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