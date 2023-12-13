"Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре "Локомотива" должна быть положительной, потому что железнодорожники продолжают борьбу за самые высокие места, показывают достойную игру. Команда остаётся в чемпионской гонке", - цитирует Дмитрия Сычева Metaratings.
Нападающий Дмитрий Сычев выступал за московский "Локомотив" с 2004 по 2015 год. В составе "железнодорожников" игрок стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. После 18-ти туров московский "Локомотив" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на 7 очков.
Дмитрий Сычев: "Локомотив" остаётся в чемпионской гонке
Экс-игрок московского "Локомотива" порассуждал о результатах "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"