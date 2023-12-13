- Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то сейчас угрожает, несмотря на восьмое место по итогам 18 туров. От бронзы красно-синих отделяет всего 4 очка. Костяк команды формировался уже по ходу сезона, что наложило отпечаток на результаты. У тренера армейцев просто не было нормальной паузы, чтобы поставить свой фирменный футбол. Уже после окончания чемпионата можно будет делать какие-то выводы. Сейчас игрокам и тренерам ЦСКА предстоит проделать большую работу, - цитирует Бубнова Sportbox.
По итогам осенней части сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги московский ЦСКА занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 28 очков. Отставание "армейцев" от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков, от идущего вторым "Зенита" - 8 очков, от находящегося на третьей позиции "Динамо" - 4 очка.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в двух предыдущих сезонах становился обладателем серебряных медалей чемпионата России: в розыгрыше РПЛ-222/2023 - с "армейцами", годом ранее - во главе "Сочи". Также в прошедшем сезоне красно-синие завоевали главный рофей Кубка России.
Бубнов - о восьмом месте ЦСКА: у Федотова не было паузы поставить свой футбол. Ему вряд ли что-то угрожает
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил степень возможности увольнения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
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