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Карпин назвал полузащитника "Монако" Головина лучшим футболистом года в России

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Главный тренер "Ростова" и национальной команды Валерий Карпин составил список 5 лучших футболистов в России по итогам уходящего 2023 года.
Фото: РФС
Сегодня, 14 декабря, в 00:00 по московскому времени "СЭ" обнародует фамилию лучшего игрока 2023 года в России. Он определится в результате голосования с участием 16 главных тренеров команд РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также по результатам опроса болельщиков на официальном сайте "СЭ".

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин отдал предпочтение хавбеку "Монако" Александру Головину. Также в пятерку лучших футболистов страны по версии 54-летнего специалиста вошли экс-полузащитник "Зенита" Малком, нападающий "Спартака" Квинси Промес, хавбек "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян и полузащитник "Зенита" Вендел.

Ранее наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал лучшим футболистом России полузащитника "красно-белых" Данилу Пруцева.

Ростов Монако Сборная России Головин Карпин Лига 1
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