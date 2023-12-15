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Бояринцев: есть предложения от клубов Второй лиги, но как минимум хочется зацепиться за Первую лигу

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Экс-главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев рассказал, что ему поступают предложения о трудоустройстве от клубов Второй лиги.
Фото: ФК "Сокол"
– Я сейчас в отпуске нахожусь. Год был достаточно неоднозначный и сложный. Да, поступают предложения, но на данном этапе таких, которые бы сразу заинтересовали, нет. Предложения от клубов Второй лиги? Да. Но, конечно, как минимум хочется попробовать зацепиться за Первую лигу, – приводит слова 45-летнего специалиста "Матч ТВ".

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев был утвержден в должности главного тренера саратовского "Сокола" 5 мая 2023 года. Под его руководством волжане поднялись на 2-е место в таблице Первой лиги на старте сезона, однако затем ушли на зимний перерыв с продолжительной безвыигрышной серией на 16-й строчке в таблице второго по значимости дивизиона в зоне вылета во Вторую лигу. На счету "пернатых" 20 очков после 20-ти сыгранных туров.

Сокол Спартак Бояринцев Первая лига
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