– Если у сборной России состоится спарринг с Сербией, то это будет очень хорошо для нашей национальной команды. Сербы – серьезный соперник, такие игры очень нужны.
Можно ли говорить, что матч с Сербией – положительный сдвиг в сторону возвращения России к официальным международным соревнованиям? Могу сказать, что уже хорошо, что мы играем международные матчи. Дальше тяжело что-то предсказать, – цитирует 76-летнего специалиста Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Футбольный союз Сербии согласовал с РФС проведение товарищеской встречи между сборными России и Сербии. По сведениям агентства "Танюг", игра должна пройти 21 или 22 марта 2024 года в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" в том случае, если ФИФА и УЕФА даст разрешение.
Напомним, сербы квалифицировались в финальную стадию Евро-2024 в Германии. По итогам жеребьевки групповой стадии чемпионата Европы сборная Сербии попала в квартет C, где ее соперниками станут Словения, Дания и Англия.
Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от выступления в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего распоряжения из-за событий на Украине. В последнем товарищеском матче сборная России в Волгограде разгромила Кубу, забив в ворота соперников 8 безответных мячей.
Семин: сборная Сербии – серьезный соперник, такие игры очень нужны
Экс-главный тренер "Локомотива" и национальной команды Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном проведении контрольного матча между сборными России и Сербии в марте 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"