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Ребров — о Карпине в "Спартаке": в свои 40 лет совершенно не уступал тем, кто был в команде

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Бывший вратарь "Спартака" Артём Ребров высказался об экс-главном тренере команды Валерии Карпине.
Фото: СЭ
"Cразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде", — cказал Ребров.

39-летний Ребров был вратарем "Спартака" с 2011 по 2022 год. За это время вратарь в 131 матче пропустил 151 мяч и 47 раз сыграл "на ноль". Вместе с командой Ребров выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Источник: Sports.ru

Ребров Спартак Карпин
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