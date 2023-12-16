"Cразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде", — cказал Ребров.
39-летний Ребров был вратарем "Спартака" с 2011 по 2022 год. За это время вратарь в 131 матче пропустил 151 мяч и 47 раз сыграл "на ноль". Вместе с командой Ребров выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Источник: Sports.ru
Ребров — о Карпине в "Спартаке": в свои 40 лет совершенно не уступал тем, кто был в команде
Бывший вратарь "Спартака" Артём Ребров высказался об экс-главном тренере команды Валерии Карпине.
Фото: СЭ