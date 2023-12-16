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Канчельскис: на "Зенит" сейчас все настраиваются, как раньше на "Спартак"

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об изменившемся отношении клубов РПЛ к матчам с петербургским "Зенитом".
Фото: Getty Images
- Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой "Зениту". Хотелось бы, чтобы не только "Краснодар" это делал. "Локомотив" неплохо выглядел с "Зенитом", но в других погодных условиях мог бы быть другой результат. Но победа "Локомотива" говорит о том, что сейчас на "Зенит" все настраиваются так, как раньше на "Спартак", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Чемпион Российской премьер-лиги в пяти последних розыгрышах подряд "Зенит" из Санкт-Петербурга по результатам осенней части текущего сезона занимает в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков в 18 матчах и уступая лидирующему "Краснодару" 2 очка. По ходу нынешнего чемпионата сине-бело-голубые потерпели 4 поражения - от московского "Динамо" на своём поле (2:3), от "Оренбурга" на выезде (1:3) и от московского "Локомотива" в матчах обоих кругов (1:2 в Петербурге и 1:3 в Москве).

Зенит Спартак Локомотив Канчельскис
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