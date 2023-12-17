"Не скажу, что чувствовал превосходство этих команд на поле, но нельзя не брать во внимание Хорватию, там топовые игроки, чувствуешь, что сильнее тебя на две-три головы. Дзюба меня очень сильно травил, когда проиграли Латвии", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
Наир Тикнизян провел 8 матчей в составе национальной сборной Армении в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Защитник отметился 1 забитым голом и 2 голевыми передачами. Сборная Армении заняла четвертое место в группе "D" и не смогла пройти в групповой этап предстоящего турнира сборных.
Тикнизян: Дзюба меня очень сильно травил, когда проиграли Латвии
Защитник московского "Локомотива" рассказал о шутках Артема Дзюбы после поражения сборной Армении от сборной Латвии.
Фото: ФК "Локомотив"