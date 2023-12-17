"Не думаю, что Костя сейчас хочет в "Зенит", ЦСКА или "Спартак". Все его планы связаны с "Динамо". Угрозы Тюкавину в случае перехода в "Зенит"? Это была шутка", — сказал экс-футболист ЦСКА, а ныне один из тренеров "Динамо" в беседе с журналистами.
В текущем сезоне на счету Тюкавина 8 голов в чемпионате в составе "Динамо". С этим результатом он является вторым бомбардиром лиги, уступая лишь Маттео Кассьерре из "Зенита". Недавно Тюкавин подписал с "Динамо" новый долгосрочный контракт, сумма отступных в котором действует лишь для иностранных клубов.
Источник: Sport 24
Ролан Гусев: не думаю, что Тюкавин сейчас хочет в "Зенит", ЦСКА или "Спартак"
Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев усомнился в возможности осуществления трансфера Константина Тюкавина из "Динамо" в другой российский клуб.
Фото: официальный сайт "Динамо"