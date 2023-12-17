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Аршавин - о возможном уходе Вендела: надеюсь, это не произойдет

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Легенда "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал возможные исходящие трансферы клуба
Фото: официальный сайт "Зенита"
Экс-капитан "Зенита" и сборной России, занимающий на данный момент пост директора по спортивному развитию клуба, выразил надежду, что Вендел не покинет питерский клуб и вернется после зимней паузы.

"Надеюсь, что все футболисты, у которых есть действующие контракты, вернутся в свои команды. Даже Вендел? Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда", – цитирует Аршавина Metaratings.

Согласно СМИ, в услугах Вендела заинтересован "Галатасарай", а также возможен переход полузащитника "Зенита" в стан обладателей Кубка Либертадорес "Фламенго", в чем очень заинтересован сам игрок.

Слухи об уходе футболиста ходили еще летом. Вендел пропустил предсезонную подготовку "Зенита" и первые туры чемпионата. Однако это не помешало Венделу оформить 4+6 в 16-ти матчах чемпионата России

Аршавин Зенит Вендел Российские трансферы
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