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В "Оренбурге" не исключили, что Лукас Вера еще может перейти в "Локомотив"

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что полузащитник Лукас Вера всё ещё может перейти в "Локомотив".
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ
"Тема перехода Лукаса Веры в "Локомотив" не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут", — сказал Еремякин.

Ранее сообщалось, что стороны прервали переговоры из-за того, что "Локомотив" предложил неподходящий план оплаты за трансфер аргентинского футболиста.

26-летний Вера в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Оренбургом" рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24.

Локомотив Оренбург Еремякин Вера Российские трансферы
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