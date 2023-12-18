"Тема перехода Лукаса Веры в "Локомотив" не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут", — сказал Еремякин.
Ранее сообщалось, что стороны прервали переговоры из-за того, что "Локомотив" предложил неподходящий план оплаты за трансфер аргентинского футболиста.
26-летний Вера в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Оренбургом" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
В "Оренбурге" не исключили, что Лукас Вера еще может перейти в "Локомотив"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что полузащитник Лукас Вера всё ещё может перейти в "Локомотив".
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ