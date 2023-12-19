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Мельникова: обидно, что футболисты зарабатывают гораздо больше. Они тренируются часа 3–4, а гимнасты по 7–8

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, поделилась мнением по поводу разницы в уровне заработных плат между гимнастами и футболистами.
Фото: "Чемпионат"
– Обидно, что футболисты зарабатывают гораздо больше. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа 3–4, а гимнасты, например, по 7–8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта, – цитирует 23-летнюю спортсменку Sport24.

Гимнасты из России и Белоруссии отстранены от выступления на международных соревнованиях из-за событий на Украине. По той же причине с февраля 2022 года ФИФА и УЕФА наложили бан на участие российских клубов и команд в турнирах под своей эгидой. В условиях отстранения сборная России ограничивается товарищескими матчами. По информации сербских СМИ, во время мартовского международного окна команда Валерия Карпина может провести контрольную встречу против сборной Сербии.

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