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Карасев: говорят, у нас уровень футбола падает, судьи плохие. Это не так

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Главный российский рефери Сергей Карасев высказался по поводу качества нашего чемпионата и работы арбитров в частности.
Фото: "Чемпионат"
"У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Просто привыкли люди у нас искать везде негатив. Поддерживайте российских арбитров!" – сказал Карасев.

Напомним, российские арбитры уже второй год отстранены от работы на международных турнирах. Это относится и к клубным турнирам, и к чемпионатам сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сергей Карасев в прошлом месяце отсудил матч чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Абха" и "Аль Ахли".

Источник: "РБ Спорт"

Карасев
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