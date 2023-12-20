"У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Просто привыкли люди у нас искать везде негатив. Поддерживайте российских арбитров!" – сказал Карасев.
Напомним, российские арбитры уже второй год отстранены от работы на международных турнирах. Это относится и к клубным турнирам, и к чемпионатам сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сергей Карасев в прошлом месяце отсудил матч чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Абха" и "Аль Ахли".
Источник: "РБ Спорт"
Карасев: говорят, у нас уровень футбола падает, судьи плохие. Это не так
Главный российский рефери Сергей Карасев высказался по поводу качества нашего чемпионата и работы арбитров в частности.
Фото: "Чемпионат"