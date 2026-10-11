Ташуев - о возвращении в "Факел": я готов, но пока никто из клуба не звонил

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, готов ли он стать главным тренером "Факела".

Фото: ФК "Факел"

"Если "Факел" обратится ко мне, то я рассмотрю предложение - я готов. Сядем и поговорим. У меня есть колоссальный опыт и знание, как вытаскивать команды из подвала таблицы.