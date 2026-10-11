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Ташуев - о возвращении в "Факел": я готов, но пока никто из клуба не звонил

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, готов ли он стать главным тренером "Факела".
Фото: ФК "Факел"
Российский специалист готов возглавить воронежский "Факел" в случае удачных переговоров с руководством клуба.

"Если "Факел" обратится ко мне, то я рассмотрю предложение - я готов. Сядем и поговорим. У меня есть колоссальный опыт и знание, как вытаскивать команды из подвала таблицы.
Но также мне хотелось бы заниматься и развитием команды, ставить интересный футбол. Но, повторюсь, на данную минуту мне из клуба никто не звонил", - сказал Ташуев "Спорт-Экспрессу".

Последним клубом Сергея Ташуева был красноярский "Енисей". Он работал в команде с декабря 2025 по сентябрь 2026 года. Под его руководством игроки провели 24 матча, одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Сегодня, 11 октября, "Факел" объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Ташуев занимал эту должность в воронежском клубе с сентября 2023 по апрель 2024 года.

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