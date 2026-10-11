Дзюба - о российском арбитре: гений. Он в Лиге чемпионов должен судить

"Это вообще номер один сейчас. Я думаю, что он даже в Лиге чемпионов должен судить. Просто, Танашев, мой респект. Так разобраться... Это гений", - сказал Дзюба в ролике, который он опубликовал в социальных сетях.
Вчера, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над "Краснодаром" в результативном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 63-й минуте встречи полузащитник черно-зеленых Дуглас Аугусто попытался остановить вошедшего в штрафную Максима Глушенкова, вследствие чего нападающий сине-бело-голубых упал. Арбитр Инал Танашев не стал назначать пенальти за этот эпизод.