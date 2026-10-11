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Дзюба - о российском арбитре: гений. Он в Лиге чемпионов должен судить

Бывший игрок сборной России Артем Дзюба высказался о неназначенном пенальти в матче "Зенит" - "Краснодар" в ворота "быков".
Фото: ФК "Зенит"
Артем Дзюба поддержал решение судьи не назначать пенальти в пользу сине-бело-голубых.

"Это вообще номер один сейчас. Я думаю, что он даже в Лиге чемпионов должен судить. Просто, Танашев, мой респект. Так разобраться... Это гений", - сказал Дзюба в ролике, который он опубликовал в социальных сетях.

Вчера, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над "Краснодаром" в результативном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 63-й минуте встречи полузащитник черно-зеленых Дуглас Аугусто попытался остановить вошедшего в штрафную Максима Глушенкова, вследствие чего нападающий сине-бело-голубых упал. Арбитр Инал Танашев не стал назначать пенальти за этот эпизод.

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