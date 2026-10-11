Дзюба - о российском арбитре: гений. Он в Лиге чемпионов должен судить

Фото: ФК "Зенит"

"Это вообще номер один сейчас. Я думаю, что он даже в Лиге чемпионов должен судить. Просто, Танашев, мой респект. Так разобраться... Это гений", - сказал Дзюба в ролике, который он опубликовал в социальных сетях.