Французское издание оценило игру Сафонова с "Ле-Маном": одна неточность за другой

Французское издание L'Equipe провело анализ действий Матвея Сафонова в матче Лиги 1 против "Ле-Мана".

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Он начал с хороших решений, а затем пошла одна неточность за другой. Перекладина спасла на 71-й минуте, затем он проявил хорошую реакцию после ударов Йоху (76-я минута) и Архуза (78-я минута)", - написано на сайте L'?quipe.

В статье французского издания отмечается, что голкипер начал встречу хорошо, но затем у него были ошибки. Подчеркивается, что в пропущенном голе он не виноват."Определённо, россиянин не может сохранить свои ворота на замке в нынешнем сезоне (лишь один раз, в Бресте). В голе "Ле-Мана" он не виноват. Ранее он с большой скоростью вышел навстречу Мафуте (29-я минута). Его игра ногами остаётся слишком нестабильной.Вчера, 10 октября, состоялся матч шестого тура французского чемпионата между парижским "ПСЖ" и "Ле-Маном" из одноименного города. Встреча проходила на "Парк де Пренс". Подопечные испанского тренера Луиса Энрике одержали победу со счетом 3:1.Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч. На счету футболиста 9 встреч и 11 пропущенных голов в текущем сезоне.